صحيفة: العلاقات بين أبوظبي وواشنطن قائمة على إيجاد حلول للتحديات العالمية

أكدت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية، أن العلاقات بين الإمارات وأمريكا متينة وقائمة على المبادئ والقيم المشتركة والمصالح الاستراتيجية والعمل لتوحيد الجهود العالمية لتسريع التعافي في مرحلة ما بعد (كوفيد- 19) وإيجاد حلول للعديد من التحديات العالمية.وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الخميس تحت عنوان "شراكة عميقة" "مع بداية عهد الرئيس الأمريكي الـ 46 جو بايدن، تهنئة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أكدت على عمق الشراكة القائمة منذ عقود في العمل معا لمواجهة التحديات الملحة مثل الصحة العالمية، وتغير المناخ، والتطرف، والرغبة في مزيد من النمو في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين".واختتمت (الاتحاد) بالقول "بداية جديدة لعهد جديد في البيت الأبيض رفع شعار الوحدة والأمل ليس داخل الولايات المتحدة فقط وإنما أيضا في العالم، والتمنيات للرئيس الجديد بكل التوفيق في مهمته الجديدة سواء لتحقيق وحدة الداخل، أو دفع التعاون الذي يحتاجه العالم للتعافي من جائحة كورونا".