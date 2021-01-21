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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فض أسواق عشوائية ببسيون والسنطة بالغربية

الخميس 21/يناير/2021 - 09:51 ص
فض أسواق عشوائية
فض أسواق عشوائية ببسيون
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة بالغربية، برئاسة اللواء أشرف بدران رئيس المركز والمدينة، اليوم الخميس، بفض ( السوق الخاص بقرية مسهلة - سوق البندرة التابعة لقرية القرشية - سوق كفر كلا الباب).

كما قامت الوحدة المحلية بمدينة بسيون بناءً على تعليمات منى صالح رئيس المركز والمدينة بفض السوق اليومي لمدينة بسيون تحت إشراف نائبي رئيس المركز وموظفي الإشغالات والمتابعة والعلاقات العامة.

يأتي هذا الإجراء تطبيقًا لقرار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمنع إقامة الأسواق اليومية والأسواق الأسبوعية للحد من التجمعات تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

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