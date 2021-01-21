فض أسواق عشوائية ببسيون والسنطة بالغربية

قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة بالغربية، برئاسة اللواء أشرف بدران رئيس المركز والمدينة، اليوم الخميس، بفض ( السوق الخاص بقرية مسهلة - سوق البندرة التابعة لقرية القرشية - سوق كفر كلا الباب).كما قامت الوحدة المحلية بمدينة بسيون بناءً على تعليمات منى صالح رئيس المركز والمدينة بفض السوق اليومي لمدينة بسيون تحت إشراف نائبي رئيس المركز وموظفي الإشغالات والمتابعة والعلاقات العامة.يأتي هذا الإجراء تطبيقًا لقرار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمنع إقامة الأسواق اليومية والأسواق الأسبوعية للحد من التجمعات تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.