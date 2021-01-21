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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الاتصالات» توافق على توريد أجهزة لجامعة الوادي الجديد

الخميس 21/يناير/2021 - 09:50 ص
الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز طنطاوي
محمد مهدي
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استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، لجنة ممثلة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات المنفذة لتوريد أجهزة للجامعة، ضمت كل من المهندس محمد سيد عبد الله، مدير المشروع، المهندس خالد صلاح، والمهندس محمود خلاف، بحضور الدكتور أحمد ثابت عبدالمنعم، مدير مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والمهندس أحمد عاطف، مدير وحدة شبكة المعلومات ومركز البيانات بالجامعة.

وأفادت اللجنة بتقريرها أن الجامعة جاهزة لاستقبال الأجهزة والمعدات الجاري توريدها من قِبَل وزارة الاتصالات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، بعد زيارتها للمركز ومعاينة معامل الاختبارات الالكترونية، مما يفيد بجاهزية الجامعة لإجراء الاختبارات الإلكترونية، ومدى فاعلية الأنظمة الذكية بها.

واختتمت اللجنة زيارتها بمعاينة مشروع مبنى القياس والتقويم وذلك لمعاينة الأعمال الجارية به ومدى جاهزيته، ووضع التطور المبدئي لاستقبال أجهزة الكمبيوتر للأسبقية الثانية بإجمالي ألف جهاز مخصص لأعمال الاختبارات الالكترونية.
«الاتصالات» توافق على توريد أجهزة لجامعة الوادي الجديد
«الاتصالات» توافق على توريد أجهزة لجامعة الوادي الجديد
«الاتصالات» توافق على توريد أجهزة لجامعة الوادي الجديد
«الاتصالات» توافق على توريد أجهزة لجامعة الوادي الجديد
«الاتصالات» توافق على توريد أجهزة لجامعة الوادي الجديد
«الاتصالات» توافق على توريد أجهزة لجامعة الوادي الجديد

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