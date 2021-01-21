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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار حملات النظافة بمدن وقرى الغربية

الخميس 21/يناير/2021 - 09:48 ص
حملات النظافة بمدن
حملات النظافة بمدن وقرى الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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قامت الوحدات المحلية بمركز ومدينة سمنود برفع 14 طن من القمامة، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية أبوصير برفع 8 أطنان من القمامة من الطريق العام الواصل بين قرية الناصرية وقرية أبوصير، كما قامت الوحدة المحلية لقرية ميت عساس برفع 6 أطنان من القمامة من طريق سمنود - المنصورة.

وفي حي أول المحلة الكبرى، قام عمال النظافة بكنس الشوارع الرئيسية والميادين العامة ورفع الأتربة ورفع وتفريغ صناديق القمامة وتطهيرها ونقلها بسيارة الكبس الآلي بجميع مناطق الحي، وكذلك رفع أكوام القمامة من نقاط تجميع القمامة ونقلها بالمعدات والسيارات اللازمة بمناطق (ميدان المحطة - طلعت حرب - منشية الزهراء - محيط المجزر الآلي - مجمع المحاكم - محب - أبو راضي - محلة البرج - سعد زغلول - ميدان بسيسة - أمام مسجد جاويش بسوق اللبن - سوق الحدادين - ميدان الصهريج) ومازال العمل مستمرًا.

وكذلك قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا باستكمال أعمال النظافة ومسح النيوجرسي وجانبي الطريق ورفع آثار الأمطار من على الطريق السريع طنطا - المحلة وأمام محطة قطار شبشير الحصة وعلى طول القطاع، كما تم رفع أتربة وقمامة كوبري اخناواى وطريق الملاحة حتى مساكن نفيا.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بسيون برفع القمامة بمدينة بسيون، وقام مركز ومدينة زفتى بأعمال كنس ورفع نقاط تجميع القمامة من (شارع الجيش قبلي وبحري - شارع الجمهورية - شارع البحر - شارع سكة طنطا)، كما تم عمل حملة نظافة عامة على طريق 8 وطريق 74 في نطاق الوحدة المحلية بشبراملس والوحدة المحلية بحانوت من كفر حانوت قبلي وحتى قناطر دهتورة، بالإضافة إلى رفع القمامة من مداخل القرى والطريق العام بسنبو الكبرى طريق كفر إسماعيل سنبو.

وفي ذات السياق، قامت الوحدة المحلية بقرية شبرا نباص بمركز ومدينة قطور بحملة نظافة بقرية بوريج، كما قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بأعمال النظافة بطول الطريق الدائري بدايةً من طريق المنصورة حتى طريق طنطا وبطريق المحلة - دمرو، مع رفع كفاءة مداخل القرى وطرق المقابر وأمام المدارس ودور العبادة والمستشفيات والمصالح الحكومية ومتابعة عمل متعهدي الجمع بالعديد من الوحدات.

واستمرارًا لأعمال النظافة، قام مركز ومدينة السنطة بعمل حملة نظافة ومسح طبانات الطريق السريع السنطة - طنطا ونظافة (شارع الجيش - شارع بورسعيد) بمدينة السنطة، كما تم نظافة الطرق العامة (الطريق السريع شبراقاص - السنطة - طنطا، طريق شبرابيل - الجعفرية ونظافة، طريق الجعفرية - طريق كفر الحمادية، طريق البحر حتى مقابر ميت يزيد، طريق مسهلة-السنطة الداخلي الموازي لشريط السكة الحديد )، كما قام عمال النظافة بتنظيف مدخل قرية مسهله من ناحية كوبري السحيتى ومكان السوق، بجانب أعمال النظافة اليومية بقطاع اشناواي ومتابعة متعهد القمامة بقرية مسهلة.

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