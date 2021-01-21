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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الرياض» السعودية: مبادرة «دافوس الصحراء» أثبتت نجاحها

الخميس 21/يناير/2021 - 09:58 ص
مبادرة «دافوس الصحراء
مبادرة «دافوس الصحراء
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أكدت صحيفة "الرياض" السعودية، أن مبادرة مستقبل الاستثمار التي تعقد في مدينة الرياض بشكل سنوي، ويطلق عليها (دافوس الصحراء)، أحد أكبر المؤتمرات في العالم، أثبتت نجاحها منذ انطلاقها في 2017؛ كونها ملتقى عالميًا يجمع بين المستثمرين والمبتكرين والحكومات، وتستهدف الارتقاء بالبيئة الاستثمارية والتنموية والاقتصادية، إضافة إلى تقديم المشورة للحكومات والشركات حول مستقبل الاستثمار.

وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الخميس، بعنوان (النهضة الاقتصادية الجديدة) أن المملكة أعلنت قبل يومين أن المبادرة التي ستعقد يومي 27 و28 يناير الجاري، تحت شعار "النهضة الاقتصادية الجديدة"، ستستضيف أكثر من 140 متحدثًا بارزًا، وهذا يؤكد أنها أصبحت محط أنظار العالم، وتمثل أهمية كبرى للاقتصاد السعودي والمنطقة، ومستقبل الاقتصاد حول العالم، وعلى هامشها تعقد الصفقات الكبرى، ويحرص صناع القرار على المشاركة فيها.

وأشارت إلى أن تنظيم المبادرة يعكس قوة ومتانة المملكة وتأثيرها الاقتصادي، ويتماشى مع رؤية المملكة 2030، وهي الرؤية الرائدة التي بدأ تأثيرها ينعكس إيجابًا على بيئة العمل في المملكة التي تعد نموذجًا في الريادة والتميز، وتسعى إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية المميزة التي تسهم في تنويع اقتصادها، وتمتلك أكثر الاقتصادات تطورًا على مستوى العالم.

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