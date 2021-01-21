ألعاب نارية وعرض مبهر.. كيف احتفلت واشنطن بتنصيب بايدن؟ (فيديو وصور)

بمناسبة تنصيب الرئيس الامريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، في البيت الابيض، شهدت الولايات المتحدة الامريكية احتفالات بالتتويج شملت عروض مبهرة للألعاب النارية.وكانت واشنطن قد شهدت في وقت سابق الأربعاء حفل تنصيب بايدن في مبنى الكابيتول، غير أنه أقل زخما من المناسبات السابقة بسبب قيود كورونا.وشارك في الحفل عدد من المغنين والفنانين من أبرزهم، المغنية الأميركية المثيرة للجدل، ليدي غاغا، والمغنية من أصول لاتينية، جنيفر لوبيز، المغني والشاعر غارث بروكس.وقيدت التدابير الأمنية وتلك الخاصة باحتواء فيروس كورونا المستجد كثيرا من الاحتفالات التي تواكب حفل التنصيب، وخاصة مسيرة السيارات التقليدية في شوارع واشنطن، ويحيي فيها عادة الرئيس المنتخب، الجماهير التي تصطف على الجانبين.