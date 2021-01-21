توفيق: شراكة لتوطين «الخامات الدوائية» ولا نية لغلق أى شركة أدوية (خاص)

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن التفاوض حاليًا مع بنكين لتوفير تمويل لعمل الصيانة المطلوبة لمصانع الأدوية الحكومية التابعة لوزارته بقرض 1.7 مليار جنيه.وقال توفيق، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه فيما يتعلق بتوطين صناعة الخامات الدوائية، فإنه يتم التفاوض حاليًا مع أكثر من طرف من القطاع الخاص لإقامة استثمارات مهمة عبارة عن مصنع لإنتاج الخامات الدوائية، موضحا أنه يوجد تقدم في المفاوضات حول هذا الملف وهناك أخبار جيدة ستعلن عنه خلال فترة قريبة.وأضاف، أن وزارته تتيح التعاون مع شركات قطاع خاص في حالة الرغبة الجادة، مؤكدا أن الشراكة بجميع أنواعها مطروحة مع القطاع، وهناك مفاوضات حول شراكة بمصنع خامات الأدوية من خلال شركة مشتركة بين "النصر" ومستثمر، عبر إنشاء مصنع، مع يعد تطويرًا كبيرًا في هذه الصناعة.وأوضح وزير قطاع الأعمال، أنه لا توجد نية إطلاقًا لغلق أي شركة من شركات الأدوية، حيث تم نقل شركتي الجمهورية والمصرية لتجارة الأدوية لتبعية هيئة الشراء الموحد حتى تكون هناك جهة واحدة حكومية مسئولة عن تجارة وشراء الأدوية، وتم التصديق على نقل الشركتين لما فيه من الصالح العام للدولة.وأكد توفيق، أن ملف الدواء الحكومي التابع لوزارته واجه عددًا من التحديات تتمثل في أنه يوجد عدد كبير من الأدوية خاسرة بسبب عدم تحريك أسعار بيعها في السوق، مضيفًا أنه تم التواصل مع وزارة الصحة لتحريك الأسعار ما أوقف بعض الخسائر مع زيادة تدريجية في معدلات الأرباح خلال 4 سنوات مضت، حيث وصلت أرباح الأدوية الحكومية إلى 800 مليون جنيه خلال العام المالي الأخير 2019-2020.