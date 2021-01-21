الوطنية الفرنسية تعطي الضوء الأخضر لتمديد حالة الطوارئ الصحية

أعطت الجمعية الوطنية الفرنسية الضوء الأخضر لتمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد حتى مطلع شهر يونيو القادم.وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس أن الجمعية الوطنية الفرنسية صوتت بأغلبية 113 صوتا مقابل 43 صوتا، لتمديد حالة الطوارئ الصحية حتى مطلع يونيو المقبل في فرنسا، وذلك من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وعلى الرغم من معارضة اليسار وكذلك اليمين.ومن المقرر أن يعرض مشروع قانون الامتياز على قائمة مجلس الشيوخ في القراءة الأولى الأربعاء المقبل، بهدف اعتماده بشكل نهائي قبل 16 فبراير المقبل،وهو الموعد الحالي لانتهاء تطبيق هذا النظام الاستثنائي.وكانت وزارة الصحة الفرنسية قد أعلنت أمس الأربعاء عن تسجيل 26 ألفًا و784 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.يذكر أن إجمالي الإصابات بكورونا في فرنسا بلغت مليونين و965 ألفًا و117 حالة، وإجمالي الوفيات 71ألفًا و652 حالة.