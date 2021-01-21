المركزي الأردني يسمح للبنوك بتوزيع أرباح نقدية عن 2020

قرر البنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، السماح للبنوك المحلية بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن عام 2020، بنسبة لا تزيد على 12% من رأس المال المدفوع.وقال البنك في بيان إن القرار جاء "في ضوء المستويات المريحة من الملاءة والسيولة لدى البنوك الأردنية".كان المركزي الأردني قد حظر على البنوك في العام الماضي توزيع أرباح نقدية عن نتائجها لعام 2019 لتعزيز ملاءتها في ضوء المخاطر التي تفرضها جائحة فيروس كورونا.