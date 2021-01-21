3006 إصابات جديدة و18 وفاة بكورونا في بلجيكا

سجلت بلجيكا 3006 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 18 شخصا خلال 24 ساعة الماضية.وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا "سيانسانو" حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية، اليوم الخميس أنه تم تسجيل 141 حالة دخول جديدة خلال 24 ساعة ويوجد 1973 حالة حاليا بالمستشفيات ونقل 336 مريضا إلى العناية المركزة.وأكد المعهد أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، تم إصابة 256ر684 شخص بفيروس كورونا، بينما توفي 20 ألفا و572 شخصا.