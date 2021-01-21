1471 إصابة بفيروس كورونا في طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الخميس، تسجيل 1471 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن حصيلة الإصابات اليومية تتخطى الألف حالة لليوم التاسع على التوالي، مضيفة أن إجمالي الحالات المسجلة في طوكيو حتى الآن بلغ 90 ألف و659 حالة.ويقول المسؤولون إن 159 حالة من المصابين يرقدون في حالة حرجة، فيما كان الرقم القياسي للحالات الحرجة في طوكيو قد بلغ 160 حالة أمس الأربعاء.