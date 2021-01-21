تداول 20 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 20 سفينة.وذكرت هيئة الميناء، في بيان اليوم الخميس، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 80086 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 95511 طنا.وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة تضمنت 7947 طنا شملت 770 طن أسمنت و427 طن فوسفات و6750 طن داى أمونيوم، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 10300 طن شملت 7100 طن ذرة و3200 طن زيت طعام.