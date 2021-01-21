462 إصابة جديدة بكورونا و37 وفاة في بلغاريا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا تسجيل 462 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 213 ألفا و409 أشخاص.وذكرت بيانات بوابة المعلومات الموحدة، وفقا لوكالة أنباء (صوفيا) البلغارية اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 37 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 8651 شخصا.ووصل عدد المتعافين في بلغاريا إلى 175 ألفا و98 شخصا بعدما تماثل 4600 شخص للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.