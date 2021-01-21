تركيا: وتيرة التطعيم ضد كورونا قد تتسارع بعد كبار السن

قال منسق برنامج التطعيم ضد كورونا (كوفيد-19) في تركيا تاركان مصطفى يامان أوغلو، إن البلاد أبطأت وتيرة التطعيمات للوقاية من المرض بعد بداية سريعة الأسبوع الماضي، لكنها قد تسرع الوتيرة مرة أخرى بعد أن يحصل كبار السن في دور الرعاية والمنازل على اللقاح، وفقا لـ"رويترز".وتلقى مليون شخص لقاح كورونافاك، الذي تنتجه شركة سينوفاك الصينية، في الأسبوع الأول لحملة التلقيح.وبعد تلقيح 600 ألف من العاملين في قطاع الصحة في أول يومين، تباطأت وتيرة التطعيم إلى حوالي 100 ألف شخص في اليوم مع انتقال الحملة إلى دور الرعاية في جميع أنحاء البلاد.وقال منسق البرنامج تاركان مصطفى يامان أوغلو، أمس الأربعاء: "من الناحية اللوجستية قدراتنا عالية جدا. أرقام الجرعات الحالية منخفضة جدا بالنسبة لنا".وأضاف أن الحاجة إلى "توزيع اللقاحات بشكل صحيح" والحد من المخالطة لتجنب انتشار العدوى كانت من العوامل الأخرى التي أبطأت وتيرة التلقيح.