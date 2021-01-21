4 قرارات جمهورية لتخصيص أراض لإقامة مشروعات بالمحافظات
الخميس 21/يناير/2021 - 09:12 ص
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 6 لسنة 2021 بتخصيص قطعتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد لاستخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
كما اصدر الرئيس السيسي قرار رقم 7 لسنة 2021 بتخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظتي أسيوط وأسوان لاستخدامهما في إقامة محطتي شبكة معلوماتية لنهر النيل.
وأصدر الرئيس السيسي، أيضا، قرار رقم 8 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع ناحية محافظة المنيا لاستخدامها في إنشاء مرسى نهري.
وأصدر رئيس الجمهورية كذلك قرار رقم 9 لسنة 2021 بتخصيص قطع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظات الجيزة والبحر الأحمر وجنوب سيناء لاستخدامها في إقامة محطات محولات كهربائية.
نشرت القرارات في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.
كما اصدر الرئيس السيسي قرار رقم 7 لسنة 2021 بتخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظتي أسيوط وأسوان لاستخدامهما في إقامة محطتي شبكة معلوماتية لنهر النيل.
وأصدر الرئيس السيسي، أيضا، قرار رقم 8 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع ناحية محافظة المنيا لاستخدامها في إنشاء مرسى نهري.
وأصدر رئيس الجمهورية كذلك قرار رقم 9 لسنة 2021 بتخصيص قطع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظات الجيزة والبحر الأحمر وجنوب سيناء لاستخدامها في إقامة محطات محولات كهربائية.
نشرت القرارات في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.