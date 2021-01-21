4 قرارات جمهورية لتخصيص أراض لإقامة مشروعات بالمحافظات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 6 لسنة 2021 بتخصيص قطعتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد لاستخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.كما اصدر الرئيس السيسي قرار رقم 7 لسنة 2021 بتخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظتي أسيوط وأسوان لاستخدامهما في إقامة محطتي شبكة معلوماتية لنهر النيل.وأصدر الرئيس السيسي، أيضا، قرار رقم 8 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع ناحية محافظة المنيا لاستخدامها في إنشاء مرسى نهري.وأصدر رئيس الجمهورية كذلك قرار رقم 9 لسنة 2021 بتخصيص قطع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظات الجيزة والبحر الأحمر وجنوب سيناء لاستخدامها في إقامة محطات محولات كهربائية.نشرت القرارات في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.