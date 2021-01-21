زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب السواحل الغربية لتركيا

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس "ريختر" بحر إيجه قبالة السواحل الغربية لتركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن الزلزال وقع في تمام الساعة الثانية و37 دقيقة بالتوقيت المحلي قبالة قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي البلد.كما أشار البيان إلى أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 6.91 كلم تحت سطح البحر، وعلى بعد 21.44 كلم من قضاء سفري حصار.وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية. وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من اسطنبول في عام 1999، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.كما وقع في نهاية أكتوبر الماضي زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد، أسفر عن مقتل 115 شخصا، وإصابة 1034 آخرين.