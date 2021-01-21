رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إنشاء 3 مراكز لإصدار تراخيص قائدى اليخوت والقوارب فى 3 مدن

الخميس 21/يناير/2021 - 09:23 ص
جريدة الدستور
وفاء علي
طباعة
وقع المهندس أحمد لطفي، أحد مالكي شركات التسويق لسياحة اليخوت "كبوكي"، والمقيم بالمملكة المتحدة وأحد المشاركين بمؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية، تعاقدا مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجمعية الملكية البريطانية، لإنشاء 3 مراكز تدريب في مجال اليخوت، لإصدار الترخيص لقائدي القوارب أقل من 3000 طن طبقا للوائح والقوانين الدولية.

وأشادت السفيرة نبيلة مكرم بجهود المصريين بالخارج ومشاركتهم في التنمية الشاملة التي تقوم بها مصر في شتى المجالات، مثمنة دور رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج، وتقديمهم لخططهم ومشروعاتهم للاستثمار في مصر، والترويج للاقتصاد المصري عالميًا.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة تحرص على متابعة تنفيذ توصيات مؤتمرات "مصر تستطيع"، أولًا بأول، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتة إلى أن مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، تم خلاله تنظيم عدة زيارات للمستثمرين المصريين بالخارج إلى عدد من المشروعات القومية مثل منطقة قناة السويس الاقتصادية ومدينة الجلالة ومدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والروبيكي، للترويج لهذه المشروعات بالخارج.

وقالت الوزيرة، إن ذلك يعكس نجاح المؤتمر في تحقيق هدفه الذي تمثل في طرح ومناقشة الأفكار وفرص الاستثمار المتاحة في مصر، واستجابة لتكليفات الرئيس السيسي للمستثمرين المشاركين في المؤتمر، مشيرة إلى حرص وزارة الهجرة على ربط العقول والطيور المهاجرة بقضايا وطنهم الأم والاستفادة من خبراتهم الواسعة، وهو ما يعد جزءًا من الأهداف التي حققتها النسخ السابقة للمؤتمر، كذلك يبرهن على نجاح خطط الدولة المصرية في جذب وتشجيع مستثمرينا المصريين بالخارج، ويؤكد أن مصر ماضية في طريقها نحو نهضة اقتصادية كبيرة، يلعب فيها المصريون بالخارج دورًا بارزًا خلال تلك الفترة.

ومن ناحيته، قدم المهندس أحمد لطفي الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه المشروعات الاستثمارية في مصر، كما قدم الشكر للسفيرة نبيلة مكرم على التواصل مع المصريين في الخارج، لافتًا إلى أنه لولا مشاركته في مؤتمر "مصر تستطيع" لم يكن ليعلم بما يتم على أرض مصر من تنمية وبناء لموانئ ذكية على أعلى مستوى بمواصفات عالمية مما سهلت الانتهاء من إبرام الاتفاق.

وقال لطفي، إن العقد المبرم يقضي بإدارة وإنشاء منظومة سياحة اليخوت والقوارب أقل من 3000 طن في مصر، لإقامة 3 مراكز تدريب بمدينة الجلالة ومدينة شرم الشيخ ومدينة العلمين لإصدار التراخيص لقائدي القوارب أقل من 3000 طن طبقا للوائح والقوانين الدولية، ما يجعلنا نستطيع إقامة منظومة ملاحية دولية متعارف عليها تمكننا من التعامل مع شركات التأمين الخارجية لرفع القيود والشروط المبالغ فيها عند الدخول للمياه الإقليمية للدول بأوروبا، مع وجود ميناء الجلالة الذي تم إنشاؤه بنظام عالمي ومواصفات عالمية، أبهرت أعضاء الجمعية الملكية عند عرض الأمر عليهم.

وأشار لطفي إلى أنه تم البدأ فعليًا في التسويق لـ"مارينا" بالجلالة، وخلال الشهر المقبل ستكون المراكز جاهزة للعمل، كما أنه بصدد توقيع اتفاقية تآخٍ مع "مارينا" من أكبر الموانئ في اليونان.

وأكد لطفي أن المشروع سيفتح آفاقا جديدة للشباب للحصول على شهادات دولية معترف بها بالعالم أجمع للعمل على القوارب سواء القيادة أو الملاحة، وكذا صناعة القوارب والسفن الصغيرة في مصر، فهذه سياحة ليست للرفاهية فقط ولكن ستدر دخلًا مباشرًا للدولة المصرية، حيث سيكون عن طريق وصول اليخوت الأجنبية لمصر ووجود نوع سياحة جديدة غائبة منذ فترة، ودخل غير مباشر عن طريق تأهيل الشباب والسفر للخارج والعمل بشهادة معترف بها دوليًا، وفتح مراكز صيانة جديدة لجذب القوارب من الخارج لعمل الصيانة الخاصة بها في مصر.


موضوعات متعلقة

تفاصيل تدهور الحالة الصحية للملحن حسن دنيا ونقله للعناية المركزة

بايدن يهدم أول قرارات ترامب بعد يوم واحد

والد طفلة التعرية أمام النيابة: «مش بنتى»

بايدن يوقع على 17 قرارًا تنفيذيًا يُسقط قرارات ترامب

الصور

image description

إزالة حالة تعدٍ بطريق الهويس بدمياط

image description

فسخ التعاقد مع سيرك رأس البر ونقل الحيوانات المفترسة بدمياط

image description

تحرير 23 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ وميدان الساعة

image description

محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

تفاصيل تدهور الحالة الصحية للملحن حسن دنيا ونقله للعناية المركزة

كل ما تريد معرفته عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تعليق الأنشطة الترفيهية بالفنادق والمطاعم في دبي مؤقتا

تغريم رجلين في أستراليا بتهمة إشعال نار أفضى لحريق غابات

اليوم.. 6 مباريات في الدور الرئيسي ومباراتان بكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

سعر الذهب اليوم الخميس 21-1-2021 بعد ارتفاعه فى مصر

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة «2»
المزيد

الثقافة

«الراب أصله عربي».. تعرف على القصة الكاملة

بدء تنفيذ المرحلة الثانية من «ابدأ حلمك» بأسوان

«شغف الكتابة» لقاء مفتوح بالجريك كامبس.. اليوم

إحياء حفل «كلثوميات» على مسرح معهد الموسيقى العربية.. الأحد