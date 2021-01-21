فتح ميناء الصيد ببرج البرلس بكفر الشيخ بعد تحسن الأحوال الجوية

قررت إدارة ميناء الصيد ببرج البرلس، فتح الميناء أمام حركة دخول وخروج مراكب الصيد الآلية إلى البحر المتوسط؛ عقب تحسن الأحوال الجوية وهدوء نسبي لسرعة الرياح بعد سقوط أمطار غزيرة الأيام الماضية.وقال مدير الميناء يسري الدسوقي -في تصريح، اليوم الخميس- إنه تم استخراج تصاريح السروح للمراكب تباعا منذ الفجر لممارسة مهامها، مشيرا إلى أنه تم فتح بوغاز بحيرة البرلس أمام حركة الصيد وعادت الحياة إلى البحيرة وانتشرت فيها مراكب الصيد الشراعية بعد توقف دام لخمسة أيام.وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة قد رصدت صباح اليوم انطلاق مراكب الصيد من ميناء الصيد بالبرلس إلى عرض البحر.