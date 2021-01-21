قرار جمهوري بالموافقة على مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبرنامج الأغذية العالمي في مصر بشأن إنشاء مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر، والموقعة في القاهرة بتاريخ 14 مايو 2020.وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المنعقدة في أول نوفمبر 2020.