1180 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان 1180 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 172 ألفا و412 مريضا.وذكرت وزارة الصحة -في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الكازاخية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس- أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 1124 حالة شفاء تام من المرض؛ ما رفع إجمالي المتعافين إلى 156 ألفا و521 حالة.وأكدت الوزارة أنه لايزال يوجد 25 ألفا و88 مريضا بالفيروس التاجي يخضعون للعلاج منه، منهم 298 في حالة حرجة.