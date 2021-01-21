كوريا الجنوبية: نأمل في عقد اجتماع مع بايدن لبناء الصداقة والثقة

أعرب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن عن أمله في عقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في المستقبل القريب، لبناء الصداقة والثقة وإجراء حوار صريح إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن الرئيس مون جيه-إن، بعث ببرقية تهنئة إلى جو بايدن، بمناسبة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.وأوضح مون أن رسالة الانسجام وإعادة البناء التي أكدها بايدن دائما، لها صدى لدى الشعب الأمريكي، مضيفا أن بايدن كرئيس مؤهل سيحقق الوحدة والازدهار في الولايات المتحدة، مضيفا أنه يتطلع إلى إظهار بايدن قيادته في مواجهة التحديات العالمية مثل جائحة فيروس كورونا المستجد وتغير المناخ والأزمة الاقتصادية وغيرها.وأكد أن كوريا الجنوبية بصفتها تمثل تحالفا قويا للولايات المتحدة، ستقف دائما بجانب الولايات المتحدة في رحلة إدارة بايدن، مشددا على أنها ستواصل التعاون الثابت مع الولايات المتحدة لتوطيد التحالف بين البلدين والسلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة.يشار إلى أن مون قال -في حسابه على موقع توتير لتهنئة بايدن بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة- إن أمريكا عادت، وأن البداية الجديدة للأمريكيين ستجعل الديمقراطية أكثر عظما.. مؤكدا الوقوف بجانب إدارة بايدن في بداية رحلتها بقوله "نذهب معا".