حظك اليوم.. برج القوس الخميس 21 يناير 2021
الخميس 21/يناير/2021 - 08:23 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج القوس اليوم الخميس 21 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: تلتقي أو تتصالح مع من تخاصمت معه، ويعاونك أقوياء ونافذون في عملك وتترك في نفوسهم أثرًا كبيرًا.
عاطفيًا: تبادر إلى الانطلاق بحيويّة كبيرة، وتشعر بأنّك مسيطر على الأوضاع، فتتقدّم بخطى ثابتة أكثر من السابق.
صحيًا: التمارين الصباحية مفيدة قبل تناول الطعام أو أي مشروب منبّه ثم الانطلاق إلى العمل بنشاط.
مهنيًا: تلتقي أو تتصالح مع من تخاصمت معه، ويعاونك أقوياء ونافذون في عملك وتترك في نفوسهم أثرًا كبيرًا.
عاطفيًا: تبادر إلى الانطلاق بحيويّة كبيرة، وتشعر بأنّك مسيطر على الأوضاع، فتتقدّم بخطى ثابتة أكثر من السابق.
صحيًا: التمارين الصباحية مفيدة قبل تناول الطعام أو أي مشروب منبّه ثم الانطلاق إلى العمل بنشاط.