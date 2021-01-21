حظك اليوم.. برج العذراء الخميس 21 يناير 2021
الخميس 21/يناير/2021 - 08:17 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العذراء اليوم الخميس 21 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: القمر المتنقل في برج الثور الترابي الصديق قد يحمل حظًا أو نجاحًا أو صداقة ممتازة، وتفيض حيوية ونشاطًا، وتحاول أن تسبغ هذا الواقع على محيطك.
عاطفيًا: تعامل بتواضع مع الشريك ولا داعي إلى التباهي، استمع إليه فقد تعجبك آراؤه وتطلعاته نحو مستقبل علاقتكما.
صحيًا: تشعر بين حين وآخر بصداع مزعج يجعلك عاجزًا عن القيام بأي حركة، استشر طبيبك.
مهنيًا: القمر المتنقل في برج الثور الترابي الصديق قد يحمل حظًا أو نجاحًا أو صداقة ممتازة، وتفيض حيوية ونشاطًا، وتحاول أن تسبغ هذا الواقع على محيطك.
عاطفيًا: تعامل بتواضع مع الشريك ولا داعي إلى التباهي، استمع إليه فقد تعجبك آراؤه وتطلعاته نحو مستقبل علاقتكما.
صحيًا: تشعر بين حين وآخر بصداع مزعج يجعلك عاجزًا عن القيام بأي حركة، استشر طبيبك.