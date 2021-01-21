حظك اليوم.. برج الأسد الخميس 21 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الأسد اليوم الخميس 21 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تبحث عن جديد وتحديث وتوسيع الآفاق، ما يرتّب نتائج إيجابية، إلاّ أنّني أنصح لك عدم القيام باستثمارات مجازفة.عاطفيًا: نسّق مع الشريك للسفر إلى إحدى الدول، وخصوصًا بعدما مررت بإرهاق وجهد لإنجاز مشروع مهم.صحيًا: شعورك الدائم بالجوع يدفعك إلى تناول كميات كبيرة من الأطعمة، ما يسبب لك على المدى المنظور سمنة مفرطة، انتبه.