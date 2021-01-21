واشنطن بوست: بايدن أعاد التوازن والقوة لمنصب الرئيس الأمريكي

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إنه بتواجد الرئيس الأمريكي جوبايدن داخل البيت الأبيض فقد أعاد التوازن والقمة لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما وأن دونالد ترامب كان الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية.وتابعت الصحيفة الأمريكية: أن ترامب فشل في توحيد البلاد، ومواساتها في لحظات اليأس، ولكن بايدن نجح في ذلك وبأقل مجهود، حيث سلط سلوك جو بايدن أثناء تنصيبه الضوء على حجم الفشل السياسي الذي تركه ترامب وراءه، وإلى أي مدى تحتاج الأمة إلى شخص لائق مثل بايدن.ففي يوم الثلاثاء الماضي احتفى بايدن بذكرى أكثر من 400 ألف أميركي قُتلوا بسبب جائحة كوفيد -19، وتحدث بايدن لمدة أقل من دقيقة بقليل، ومع ذلك، فإن ما قاله وفعله كان له قوة أكبر من أي محاولات ترامب لتهدئة الشعب الأمريكي، حيث دأب ترامب على التهويل بشأن "فيروس الصين" وفرض التطمينات الخيالية بأن البلاد كانت "تقترب من نهاية كورونا"و بدلًا من ذلك، قال بايدن للبلاد ببساطة "من الصعب، أحيانًا، تذكر اللحظات المؤلمة التي مررنا بها ولكن علينا أن تفعل ذلك كأمة، لهذا السبب نحن هنا اليوم... لنتذكر كل من فقدنا"، حيث تحمل بايدن ثقل تلك الخسارة كما لم يستطع ترامب ولم يستطع.كما طالب بايدن من الأمريكيين الانضمام إليه في إعادة توحيد الأمة، بدلًا من الوعد بإنجاز هذه المهمة بمفرده، فقد كان واقعيًا معترفًا بأن "القصة الأمريكية لا تعتمد على أي واحد منا، وليس على بعضنا، ولكن علينا جميعًا".بينما كان ترامب يأسف باستمرار على مدى كون العالم "غير عادل" بالنسبة له، أكد خطاب تنصيب بايدن على "الفرصة، والأمن، والحرية، والكرامة، والاحترام، والشرف ".