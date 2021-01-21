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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

متحدثة «البيت الأبيض» تكشف الملفات ذات الأولوية لدى «بايدن»

الخميس 21/يناير/2021 - 08:06 ص
بايدن
بايدن
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أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن الرئيس جو بايدن طلب مني إعادة "الحقيقية والشفافية" إلى البيت الأبيض والحكومة الأمريكية.

وقالت ساكي للصحفيين، وفقا لقناة "الحرة " الأمريكية اليوم الخميس، أن العمل مع الحلفاء والأصدقاء حول العالم يقع ضمن الملفات التي تشكل أولوية لدى الرئيس جو بايدن، وأنه يولى للشرق الأوسط والملف الإيراني اهتماما خاصا، لا سيما فيما يخص القضايا النووية، موضحة أن إيران خرقت الكثير من القيود المنصوص عليها بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.. وشددت على ضرورة أن تمتثل إيران لتعهداتها النووية.

وكشفت خلال حديثها عن أن المستشار الصحي للبيت الأبيض، آنتوني فاوتشي سيمثل الولايات المتحدة في اجتماعات منظمة الصحة العالمية، كما أن ملفات شملت العدالة العرقية ومحاربة العنصرية في البلاد تحظي بالأولوية، لافتة إلى رفع حظر دخول القادمين من بعض الدول الإسلامية إلى البلاد، وفقا لتعليمات كان ترامب قد فرضها، إلا أن الرئيس بايدن يعارضها بشكل حاسم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن أولوية الرئيس بايدن ستتركز على قضايا منها الحدود الأمريكية، مؤكدة حرصه على بقاء العائلات مجتمعة سويا دون تفريقها، مشددة على اهتمام الإدارة الجديدة بشؤون الأمن القومي وكافة الجوانب الأمنية المرتبطة بالبلاد، مشيرة إلى الدعم الحكومي المرتبط بآثار جائحة كورونا، وإلى الدور الذي ستلعبه إدارة الرئيس بايدن في وضع الأزمة تحت السيطرة.

وأكدت ساكي، خلال حديثها، على الاهتمام الذي أولاه الرئيس بايدن لملف اللقاح المضاد لفيروس كورونا ونشره على نطاق واسع في البلاد، وأن الرئيس بايدن يحرص على تطبيق خطة تؤدي إلى تلقي 100 مليون أمريكي للقاح خلال الأيام المائة الأولى من فترته الرئاسية.

وفيما يخص أحداث العنف التي شهدها الكونجرس في السادس من يناير الجاري، قالت إن الرئيس بايدن سيوكل مهمة التعامل مع الأمر والتحقيق مع الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب بالشأن إلى أعضاء الكونجرس، المخولين بدورهم باتخاذ القرارات المناسبة في هذه القضية.

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