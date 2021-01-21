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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

اليوم.. 6 مباريات في الدور الرئيسي ومباراتان بكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

الخميس 21/يناير/2021 - 08:04 ص
كأس العالم لكرة اليد
كأس العالم لكرة اليد
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تقام اليوم الخميس 6 مباريات في الدور الرئيسي ومباراتان في كأس الرئيس "الترضية" ببطولة العالم لكرة اليد الـ 27 التي تستضيفها مصر حاليًا.

وسيلتقي في الدور الرئيسي منتخبا أوروجواي وبولندا في المجموعة الأولى بصالة العاصمة الإدارية الجديدة، واليابان والأرجنتين في المجموعة الثانية بالصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

كما سيلتقي منتخبا المجر والبرازيل في المجموعة الأولى بصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وكرواتيا والبحرين في المجموعة الثانية بالصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

وسيلتقي منتخبا إسبانيا وألمانيا في المجموعة الأولى بصالة العاصمة الإدارية الجديدة، والدانمارك وقطر في المجموعة الثانية بالصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وسيلتقي في كأس الرئيس منتخبا أنجولا والكونغو الديموقراطية في المجموعة الأولى بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر في الساعة السابعة مساء، بينما احتسبت نتيجة مباراة تونس والرأس الأخضر "كاب فيردي" لصالح المنتخب العربي الشقيق بنتيجة 10 - صفر بسبب انسحاب كاب فيردي من البطولة.

جدير بالذكر أنه بداية من البطولة الحالية، سيتم تصنيف الفرق في الدور الرئيسي بناء على نتائجهم وفارق الأهداف مع الفرق المتأهلة الأخرى، أي سيتم حذف نتائجهم وأهدافهم المسجلة والمستقبلة ضد الفريق المصنف رابعًا في مجموعتهم في الدور التمهيدي، وسيتأهل أول وثاني كل مجموعة في الدور الرئيسي إلى دور الثمانية مباشرة.

وسيلعب في المجموعة الأولى من الدور الرئيسي الــ 6 فرق المتأهلة من المجموعتين الأولى والثانية من الدور التمهيدي وهم: المجر وألمانيا وأوروجواي وإسبانيا وبولندا والبرازيل.

وفي المجموعة الثانية من الدور الرئيسي الــ 6 فرق المتأهلة من المجموعتين الثالثة والرابعة من الدور التمهيدي وهم كرواتيا وقطر واليابان والدانمارك والأرجنتين والبحرين.

وفي المجموعة الثالثة من الدور الرئيسي سيشارك الــ 6 فرق المتأهلة من المجموعتين الخامسة والسادسة من الدور التمهيدي وهم: فرنسا والنرويج وسويسرا والبرتغال وأيسلندا والجزائر.

وفي المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي سيشارك الــ 6 فرق المتأهلة من المجموعتين السابعة والثامنة من الدور الرئيسي وهم: السويد ومصر ومقدونيا الشمالية وروسيا وسلوفينيا وبيلاروسيا.

وبداية من الدور ربع النهائي، ستكتمل البطولة بنظام خروج المغلوب.

والتصنيف الأخير للفرق المتأهلة للدور الرئيسي، والتي ستخرج من ذات الدور كالآتي:
المركز التاسع حتى المركز الـ12: المراكز الثالثة في كل مجموعة.

المركز الـ13 حتى المركز الـ16: المراكز الرابعة في كل مجموعة.

المركز الـ17 حتى المركز الـ20: المراكز الخامسة في كل مجموعة.

المركز الـ21 حتى المركز الـ24: المراكز السادسة في كل مجموعة.

سيكون الفيصل في التصنيف حسب النقاط، وان كانت الفرق متساوية في النقاط سيكون فارق الأهداف ومن ثم الأهداف المسجلة.

وسيحدد كأس الرئيس، الذي ستتنافس عليه الفرق التي احتلت المركز الرابع من مجموعات الدور التمهيدي (8 فرق) التصنيفات من 25 حتى 32.

وسيضم كأس الرئيس مجموعتين: المجموعة الأولى ستضم متذيلي ترتيب المجموعات الأولى حتى الرابعة من الدور التمهيدي وهم: تونس وأنجولا والكونغو الديموقراطية فقط بعد انسحاب الرأس الأخضر "كاب فيردي".

والمجموعة الثانية ستضم متذيلي ترتيب المجموعات الخامسة حتى الثامنة من الدور التمهيدي وهم: النمسا والمغرب وتشيلي وكوريا الجنوبية.

وسيواجه كل فريق بقية فرق المجموعة، على أن يتم تحديد التصنيف بعد نهاية المجموعات، حيث سيلعب متصدرا المجموعتين مباراة فاصلة لتحديد المركزين الـ25 والـ26، بالتبعية ستحدد بقية المراكز بنفس الطريقة.

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