حظك اليوم والتوقعات الفلكية الخميس 21 يناير 2021

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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 21 يناير 2021 لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:مهنيًا: تحسّن أوضاعك وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيّف مع كل الأمور.عاطفيًا: تلتقي الحب إذا كنت مسافرًا، أو تعرف علاقة عابرة لكنها صاخبة وتؤدي إلى ارتباط جدي.صحيًا: تتاح لك فرص الاتصال بجماعات فاعلة وربّما تخطّط لسفر بغية الترفيه عن نفسك.مهنيًا: انتقال القمر إلى برجك يتحدث عن خيار يجب أن تقوم به بسرعة وعن التحضير لمستقبل واعد ما يشير إلى تغيير يفرض نفسه.عاطفيًا: مهما سعى بعضهم للنيل منك أو تشويه صورتك أمام الشريك، فإنّهم لن ينجحوا في مسعاهم لأنك صلب ومتمكن.صحيًا: حاول أن تسيطر على انفعالاتك وأن تضبط أعصابك قدر المستطاع، ووفّر جهودك للنشاطات المفيدة لصحتك.مهنيًا: انتقال القمر الى الثور يتحدث عن وضع مالي متأزم أو طارئ، أو عن نقاش مادي مهم يدور اليوم، وعن خيار حاسم لا بد من أن تقدم عليه.عاطفيًا: ادعاءات الشريك بالعظمة والتفوق عليك تثير غضبك وتستدعي معالجة حاسمة حتى تجتاز هذا اليوم بسلام.صحيًا: التوتر الضاغط قد يسبب لك فشلًا او خسارة، فلا تنفعل ولا تسبب لنفسك أزمة صحية.مهنيًا: مواجهة الصعوبات اليوم توفّر لك ظروفًا أفضل وأكثر استقرارًا للغد، والتفكير في ما يجب عمله للمضي قدمًا في أعمالك.عاطفيًا: تسمح لك الظروف بتخطي الكثير من الحواجز التي حالت دون لقاء الشريك أو المصالحة في المدة الأخير على الرغم من تدخل الكثير من سعاة الخير.صحيًا: يوم مهمّ للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها.مهنيًا: تبحث عن جديد وتحديث وتوسيع الآفاق، ما يرتّب نتائج إيجابية، إلاّ أنّني أنصح لك عدم القيام باستثمارات مجازفة.عاطفيًا: نسّق مع الشريك للسفر إلى إحدى الدول، وخصوصًا بعدما مررت بإرهاق وجهد لإنجاز مشروع مهم.صحيًا: شعورك الدائم بالجوع يدفعك إلى تناول كميات كبيرة من الأطعمة، ما يسبب لك على المدى المنظور سمنة مفرطة، انتبه.مهنيًا: القمر المتنقل في برج الثور الترابي الصديق قد يحمل حظًا أو نجاحًا أو صداقة ممتازة، وتفيض حيوية ونشاطًا، وتحاول أن تسبغ هذا الواقع على محيطك.عاطفيًا: تعامل بتواضع مع الشريك ولا داعي إلى التباهي، استمع إليه فقد تعجبك آراؤه وتطلعاته نحو مستقبل علاقتكما.صحيًا: تشعر بين حين وآخر بصداع مزعج يجعلك عاجزًا عن القيام بأي حركة، استشر طبيبك.مهنيًا: تميل إلى الانفتاح على الجديد من الثقافات والحضارات، ومؤشرات على ازدهار حركة التواصل مع الآخرين.عاطفيًا: انظر إلى المستقبل بعين الأمل والتفاؤل تجاه الحبيب بعدما أوضح نياته تجاهك، فافعل الأمر نفسه تجاهه وكن صريحًا معه إلى أقصى حد.صحيًا: إذا شعرت ببعض الآلام في القلب، يستحسن أن تستشير طبيبك فورًا.مهنيًا: لا تدع الارتباك يسيطر عليك في العمل، لأنّ ذلك يدفعك إلى ارتكاب هفوات وأخطاء قد تكون مكلفة وغير مبرَّرة.عاطفيًا: تراكم الخلاف مع الشريك، يزيد تعقيد الأمور وقد تصبح المعالجة مستحيلة بينكما، لكن مساعي المصلحين تنجح في رأب الصدع.صحيًا: حذار الميل إلى العدائية اليوم واستفد من الأجواء لخوض نشاطات جديدة.مهنيًا: تلتقي أو تتصالح مع من تخاصمت معه، ويعاونك أقوياء ونافذون في عملك وتترك في نفوسهم أثرًا كبيرًا.عاطفيًا: تبادر إلى الانطلاق بحيويّة كبيرة، وتشعر بأنّك مسيطر على الأوضاع، فتتقدّم بخطى ثابتة أكثر من السابق.صحيًا: التمارين الصباحية مفيدة قبل تناول الطعام أو أي مشروب منبّه ثم الانطلاق إلى العمل بنشاط.مهنيًا: تنعم بيوم جيد يجعلك تسيطر أكثر على الأوضاع، وربما تجد حلاًّ لمشكلة مهنية.عاطفيًا: تمرّ بيوم متقلب فقد تعاكسك بعض الأمور أحيانا وتنجح بها تارة أخرى وتبذل الكثير من الجهد لتنال رضا الحبيب.صحيًا: لا تحاول رفع أحمال ثقيلة ولا سيما أنك تعاني ألمًا في الظهر وتعالج منه.مهنيًا: انتقال القمر الى مواجهة برجك من الثور يتحدث عن وضع مهني يحتاج إلى الاهتمام، ما قد يرتب عليك بعض المسؤوليات ويفرض تعليقًا لعمل أو يسبب عرقلة تحتاج إلى حكمة وروية.عاطفيًا: حاول أن يسامحك الحبيب على تصرفك الطائش، ولا سيما إذا كان يدرك تمامًا طيبة قلبك ونياتك الحسنة.صحيًا: تعمّد الابتعاد قليلًا عن محيطك المعتاد المهني والعائلي، وقم بممارسة نشاطات بدنية متوسطة القوة.مهنيًا: تنطلق بتحرّك نشيط وحماسي بسبب الرغبة الكبيرة التي تتملكّك لاقتحام الجديد والمجهول.عاطفيًا: توقع الكثير من الأمور المهمة التي تكون واعدة وتحمل معها الكثير من المفاجآت السعيدة جدًا.صحيًا: لا تختلق الأعذار كلما عرض عليك القيام بنشاط رياضي وخصوصًا في هذا اليوم.