رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تعول على إدارة بايدن عقد قمة لـ«خماسية» بمجلس الأمن الدولي

الخميس 21/يناير/2021 - 08:02 ص
بايدن
بايدن
أ ش أ
طباعة
أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف أن موسكو تعول على إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، دراسة اقتراحها لعقد قمة "خماسية" بمجلس الأمن الدولي (الدول الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي).

وقال السفير الروسي "كانت المبادرة الروسية مدعومة في السابق من جانب قيادة الدول الخمس وما تزال سارية المفعول".

وأضاف: "أرسلت روسيا المقترحات الواردة على جدول الأعمال إلى الزملاء.. هذه هي القضايا الرئيسية التي تؤثر على حالة السياسة العالمية والأمن والاقتصاد.. لم يتم تحديد تاريخ ومكان هذا الاجتماع بعد".

وتابع أنطونوف قائلا: "نأمل أن تدرس الإدارة الجديدة الفكرة الروسية بعناية وأن يتم تنظيم قمة "الخماسية" بمجرد أن يسمح الوضع الوبائي بذلك".

واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شهر يونيو الماضي تنظيم لقاء لزعماء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي وهم روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا.

وحتى الآن، أعربت جميع الدول عن استعدادها للمشاركة في مثل هذا اللقاء، وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الاقتراح: "الدول الخمس المؤسسة للأمم المتحدة تتحمل مسؤولية خاصة، وينبغي علينا أن نجتمع مجددًا".

موضوعات متعلقة

انفجار مدريد.. مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين

«صوّر زوجته عارية».. القصة الكاملة لواقعة فيديو الطفلة الرضيعة وتعذيبها

حاول حرقها.. القبض على الأب المتهم بتعرية رضيعة بالدقهلية

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

الصور

image description

إزالة حالة تعدٍ بطريق الهويس بدمياط

image description

فسخ التعاقد مع سيرك رأس البر ونقل الحيوانات المفترسة بدمياط

image description

تحرير 23 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ وميدان الساعة

image description

محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

تفاصيل تدهور الحالة الصحية للملحن حسن دنيا ونقله للعناية المركزة

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تغريم رجلين في أستراليا بتهمة إشعال نار أفضى لحريق غابات

اليوم.. 6 مباريات في الدور الرئيسي ومباراتان بكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

سعر الذهب اليوم الخميس 21-1-2021 بعد ارتفاعه فى مصر

مواعيد القطارات اليوم الخميس 21-1-2021

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة «2»
المزيد

الثقافة

«شغف الكتابة» لقاء مفتوح بالجريك كامبس.. اليوم

إحياء حفل «كلثوميات» على مسرح معهد الموسيقى العربية.. الأحد

«التسويق السياسى وتأثيره على العملية الانتخابية» بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

صدور طبعة جديدة من كتاب «روح الثورات والثورة الفرنسية»