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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بينها 126 بعدوى محلية.. 144 إصابة جديدة بكورونا في الصين

الخميس 21/يناير/2021 - 07:59 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

فيما تلقت تقارير عن 144 إصابة جديدة بينها 126 حالة بعدوى محلية تم تسجيلها بواقع 68 حالة في مقاطعة هيلونغجيانج و33 في مقاطعة جيلين و20 في مقاطعة خبي واثنتين في كل من: بكين ومقاطعة شانشي وحالة واحدة في مقاطعة شاندونج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 88701 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4635 شخصا.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن الإصابات الوافدة من الخارج الـ 18 تم تسجيلها بواقع 9 حالات في شنجهاي، و5 حالات في تيانجين، وحالة واحدة في كل من بكين وهوبي وقوانجدونج وقوانغشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4563 حالة غادر منها 4275 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 19 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 82468 شخصا، وأن 36874 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم أمس تسجيل 113 حالة جديدة بدون أعراض بينها 16 حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 844 حالة منها 268 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 9797 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 166 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 870 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 8865 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و769 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

وفي سياق متصل، قال مسؤول تنفيذي كبير بمجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية التابعة لشركة "سينوفارم" إن لقاح "كوفيد-19" الذي تصنعه المجموعة في الصين، هو لقاح واسع النطاق ويمكنه إبطال مفعول فصائل فيروس كورونا المختلفة.

وقال نائب رئيس المجموعة تشانج يون تاو – في تصريح اليوم - إن الشركة جمعت عينات لفيروسات كورونا التي تم العثور عليها في دول أخرى حتى نهاية العام الماضي، وأجرت الاختبارات ذات الصلة، وإن نتائج الاختبارات أظهرت أن اللقاح يمكن أن يوفر حماية مكثفة ضد سلالات من أماكن أخرى في العالم.

وأضاف تاو "ومع ذلك، فقد لاحظنا تقارير عن بعض المتغيرات الجديدة من دول بما في ذلك جنوب أفريقيا وبريطانيا ونيجيريا منذ ذلك الوقت"، وأن الشركة تولي اهتماما وثيقا للتغييرات وستواصل إجراء اختبارات التحييد المتبادل ذات الصلة.

ومن المقرر عرض فيلم "أيام وليالي في ووهان"، وهو فيلم وثائقي صيني يؤرخ معركة الحياة والموت في مدينة "ووهان" (المركز السابق لتفشي الفيروس في الصين) ضد كوفيد-19 على مدار 76 يوما، وذلك في السينما يوم 22 يناير الجاري.

وتدور أحداث الفيلم في المدينة التي نكبت بالوباء بوسط الصين، حيث يدور حول حياة الناس العاديين، بما في ذلك المرضى والعاملين في المجال الطبي والمتطوعين، عندما تم إغلاق المدينة لمدة 76 يوما.

ويهدف الفيلم إلى تكريم الأبطال العاديين والإشادة بالروح الإنسانية التي ظهرت في الحرب ضد (كوفيد-19).

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