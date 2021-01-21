رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تدعو إلى دفع العملية السياسية وتحسين الأوضاع في سوريا

الخميس 21/يناير/2021 - 07:59 ص
سوريا
سوريا
أ ش أ
طباعة
دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "تشانغ جيون" إلى تعزيز الجهود لدفع العملية السياسية في سوريا وتحسين الوضع الأمني والإنساني هناك.

وقال جيون -في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس- إن عشر سنوات مضت على اندلاع الأزمة السورية، ويمثل التوصل إلى حل سياسي في وقت مبكر واستئناف السلام والهدوء في البلاد رغبة مشتركة لشعب سوريا وتطلعًا عالميًا للمجتمع الدولي.

ودعا جيون إلى القيام بجهود لتعزيز العملية السياسية بقيادة وملكية سورية، مشيرا إلى أن الجلسة الخامسة للجنة الدستورية ستنعقد في جنيف الأسبوع المقبل، وإن الصين تأمل من الحكومة السورية والمعارضة العمل معًا في إطار اللجنة واستخدام الحوار لحل الخلافات وتوسيع التوافق وتعزيز التقدم الجوهري في العمل ذي الصلة.

وأضاف جيون أن عمل اللجنة الدستورية يجب أن يظل مستقلًا وبعيدًا عن التدخل الخارجي، داعيًا المجتمع الدولي إلى تهيئة الظروف المواتية للحوار بين الطرفين في سوريا وتقديم التشجيع والتوجيه بدلا من الضغط على أحد الطرفين.

كما دعا جيون إلى القيام بجهود من أجل استقرار الوضع الأمني والاقتصادي والإنساني في سوريا، قائلا: "يتعين رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب ضد سوريا في وقت مبكر لأن الصعوبات الاقتصادية والإنسانية في سوريا تعود إلى حد كبير إلى الحصار الاقتصادي وغيره من الإجراءات القسرية أحادية الجانب".

موضوعات متعلقة

انفجار مدريد.. مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين

والد طفلة التعرية أمام النيابة: «مش بنتى»

الحكومة توافق على قانون الأحوال الشخصية الجديد.. وتعديل لردع ختان الإناث

«الداخلية» تصدر الشعار الجديد لاحتفالات عيد الشرطة 69

الصور

image description

إزالة حالة تعدٍ بطريق الهويس بدمياط

image description

فسخ التعاقد مع سيرك رأس البر ونقل الحيوانات المفترسة بدمياط

image description

تحرير 23 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ وميدان الساعة

image description

محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

تفاصيل تدهور الحالة الصحية للملحن حسن دنيا ونقله للعناية المركزة

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تغريم رجلين في أستراليا بتهمة إشعال نار أفضى لحريق غابات

اليوم.. 6 مباريات في الدور الرئيسي ومباراتان بكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

سعر الذهب اليوم الخميس 21-1-2021 بعد ارتفاعه فى مصر

مواعيد القطارات اليوم الخميس 21-1-2021

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة «2»
المزيد

الثقافة

«شغف الكتابة» لقاء مفتوح بالجريك كامبس.. اليوم

إحياء حفل «كلثوميات» على مسرح معهد الموسيقى العربية.. الأحد

«التسويق السياسى وتأثيره على العملية الانتخابية» بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

صدور طبعة جديدة من كتاب «روح الثورات والثورة الفرنسية»