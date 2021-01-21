الصين تدعو إلى دفع العملية السياسية وتحسين الأوضاع في سوريا

دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "تشانغ جيون" إلى تعزيز الجهود لدفع العملية السياسية في سوريا وتحسين الوضع الأمني والإنساني هناك.وقال جيون -في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس- إن عشر سنوات مضت على اندلاع الأزمة السورية، ويمثل التوصل إلى حل سياسي في وقت مبكر واستئناف السلام والهدوء في البلاد رغبة مشتركة لشعب سوريا وتطلعًا عالميًا للمجتمع الدولي.ودعا جيون إلى القيام بجهود لتعزيز العملية السياسية بقيادة وملكية سورية، مشيرا إلى أن الجلسة الخامسة للجنة الدستورية ستنعقد في جنيف الأسبوع المقبل، وإن الصين تأمل من الحكومة السورية والمعارضة العمل معًا في إطار اللجنة واستخدام الحوار لحل الخلافات وتوسيع التوافق وتعزيز التقدم الجوهري في العمل ذي الصلة.وأضاف جيون أن عمل اللجنة الدستورية يجب أن يظل مستقلًا وبعيدًا عن التدخل الخارجي، داعيًا المجتمع الدولي إلى تهيئة الظروف المواتية للحوار بين الطرفين في سوريا وتقديم التشجيع والتوجيه بدلا من الضغط على أحد الطرفين.كما دعا جيون إلى القيام بجهود من أجل استقرار الوضع الأمني والاقتصادي والإنساني في سوريا، قائلا: "يتعين رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب ضد سوريا في وقت مبكر لأن الصعوبات الاقتصادية والإنسانية في سوريا تعود إلى حد كبير إلى الحصار الاقتصادي وغيره من الإجراءات القسرية أحادية الجانب".