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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير: خروج ترامب من البيت الأبيض ينهي حقبة أردوغان المظلمة

الخميس 21/يناير/2021 - 07:59 ص
ترامب وأردوغان
ترامب وأردوغان
أمينة ذكى
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قال موقع "أحوال التركي"، إنه بخروج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من البيت الأبيض انتهى فصل مظلم في تاريخ واشنطن السياسي، ويمهد الطريق لفصل جديد في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع، أن ترامب لم يكتف بنشر الأكاذيب خلال فترة حكمه ولكنه حرض على هجوم جماعي مادي ضد النظام الذي أقسم على حمايته في إشارة إلى أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير، واعتبر الموقع ترامب بأنه الرئيس الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي وقف في تحد لعملياتها الديمقراطية، والانتقال السلمي للسلطة.

وأضاف الموقع: "لقد ترك ترامب الذي تخلى عنه عدد كبير من أعضاء حكومته والدوائر المقربة، بما في ذلك نائبه مايك بنس، إرثًا يعتبره الخبراء القانونيون بصمات لأفعال إجرامية مختلفة، بين حزب جمهوري منقسم ونظام شوه سوء استخدام السلطة، ومع بداية رئاسة بايدن، ستنتهي حقبة مظلمة شهدتها العلاقات الأمريكية التركية، لاسيما وقد كانت تربط كلا من أردوغان وترامب علاقة شخصية، خاصة وأن ترامب أهمل القيم الديموقراطية وبالتالي رأي في أردوغان صديق".

وتابع الموقع التركي: "أنه كلما تعمقت علاقتهما (ترامب وأردوغان) ازداد تشجيع وتمكين أردوغان من أفعاله المشينة".

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