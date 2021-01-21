2363 إصابة و54 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى باكستان

سجلت باكستان 2363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 527 ألفا و146 شخصا.وأفاد مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان، حسب ما نقلته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم الخميس- بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 54 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 11 ألفا و157 وفاة.وأضاف أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تماثل 2179 شخصا للشفاء.