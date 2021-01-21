إدارة بايدن تطرد كبير موظفى البيت الأبيض

طردت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، كبير موظفي البيت الأبيض، تيموثي هارليث، وفقا لما كشفته مصادر لموقع "سي إن إن" الأمريكي.ووفقا للموقع الأمريكي، فقد عينت السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب "هارليث" في منصبه عام 2017، بعد أن كان مديرا للغرف في فندق ترامب إنترناشونال في واشنطن.يأتي ها في أعقاب تنصيب جو بايدن أمس الأربعاء ليكون الرئيس 46 للولات المتحدة الأمريكية.