سياسية فرنسية: أردوغان ديكتاتور يشكل خطرا على أوروبا

وصفت "كيلي الخولي"، السياسية الفرنسية ومديرة العلاقات الدولية في مركز الشؤون السياسية والخارجية، في مقال لها عبر مجلة "مودرن دبلوماسي"، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "بالديكتاتور" ويشكل خطرا على الأمن الأوروبي.وقالت الخولي، إن المحادثات المقبلة بشأن التوترات في شرق البحر المتوسط ​، والمقرر إجراؤها في 25 (يناير) الجاري لن تقلل أبدا من مخاطر العدوان التركي الأحادي الجانب.وأضافت: لم يبذل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أي جهود حقيقية لتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، باستثناء الوعود غير المجدية بين الحين والآخر بفتح صفحة جديدة، فمنذ أكتوبر الماضي، وهو يستمر في التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط​​، وتجاهل بشكل صارخ حظر الأسلحة في ليبيا وساعد أذربيجان في ارتكاب جرائم حرب في ناغورني كاراباخ".وتابعت قائلة، إنه على الرغم من التحذيرات العديدة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والمحاولات العديدة الفاشلة لحل الأزمة في شرق البحر المتوسط ​​دبلوماسيًا، إلا أن قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة قررت فقط معاقبة بعض المسؤولين الأتراك فيما يتعلق بمنطقة شرق البحر المتوسط.وأضافت، أن الموقف العدائي متزايد لتركيا من ناحية استخدامها القاسي لأزمة اللاجئين، وانتهاكها الواضح للقانون الدولي في شرق البحر المتوسط ​​وليبيا وسوريا وناغورنو كاراباخ وهي أمور تمثل خطرًا على القيم الأوروبية والهوية والأمن.وقالت: "نحن نشهد أمام أعيننا ديكتاتورًا في طور التكوين يحلم بعودة الإمبراطورية العثمانية ويسعى إلى تدمير الإرث الديمقراطي والعلماني لأتاتورك، ووهو من أشد المؤيدين للإسلام السياسي - وخاصة الإخوان المسلمين - ويتهم الغرب بلا هوادة بالرغبة في إعادة شن الحروب الصليبية ضد الإسلام".وأشارت إلى أنه منذ عام 2014، عمل أردوغان وجهاز المخابرات الوطني (MIT) باستمرار على تسهيل الحركة عبر الحدود إلى سوريا وشحن أسلحة غير مشروعة إلى عدد من الجماعات الجهادية المتطرفة، كما تستخدم الحكومة التركية شركة سادات وهي جماعة إسلامية شبه عسكرية موالية لأردوغان، لمساعدة الجماعات التي يمكن اعتبارها منظمات إرهابية مثل فرقة السلطان مراد وأحرار الشام في شمال سوريا وتستخدم مقاتليها الجهاديين لإرسالهم إلى ليبيا وناغورنو كاراباخ، ومؤخرًا كشمير من أجل تعزيز السياسة الخارجية لتركيا.وأردفت قائلة: "يستخدم أردوغان مزيجًا من الإسلام والقومية لتوسيع نفوذ تركيا في جميع أنحاء العالم وتوطيد سلطتها في الداخل".وقالت الخولي، إن الاستياء المتزايد في الداخل التركي من الاوضاع الاقتصادية يدفع أردوغان إلى تبني تكتيكات أكثر عدوانية، وسياسات انقسامية، وسلوكه يعكس سلوك زعيم استبدادي مذعور، حيث يبحث أردوغان بيأس عن صراع لصرف انتباه الشعب التركي عن سقوط الليرة، وانتشار كوورنا وسوء التعامل معه، والاقتصاد المتدهور.واختتمت مقالها قائلة، إذا فاز أردوغان في الانتخابات المقبلة، فسيؤدي ذلك إلى ترسيخ سلطته وتقريبه خطوة أخرى في تحويل تركيا إلى ديكتاتورية، لاسيما وأنه خلال فترة بقائه في السلطة، أجرى بالفعل سلسلة من عمليات التطهير لإضعاف وإسكات المعارضين، كما ان تركيا لديها الآن أكثر الصحفيين سجنًا في العالم.ومع ذلك، فإن خسارة اسطنبول وأنقرة في الانتخابات البلدية الأخيرة لعام 2019 تدل على تراجع شعبيته، وتقدم بصيص أمل للمعارضة، وتمثل الشخصيات السياسية مثل رئيس بلدية اسطنبول الجديد، أكرم إمام أوغلو، أو رئيس بلدية أنقرة الجديد، منصور يافاش، مستقبلًا أكثر إشراقًا لتركيا.