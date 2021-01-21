افتتاحيات الصحف تبرز الإشادات الدولية بالاقتصاد المصرى

أبرزت صحيفتا "الأهرام"، و"الجمهورية"، في افتتاحيتيهما، اليوم الخميس، عن معدلات النمو الإيجابي للاقتصاد المصري، والشهدات الدولية التي تشيد بما حققه الاقتصاد المصري في ظل أزمة جائحة كورونا، واستراتيجية مصر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والمنتجات الغذائية.فمن جانبها، ذكرت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "الشهادات الدولية تدعم الاقتصاد المصري"، أنه رغم ما يعيشه العالم من تداعيات أزمة "كورونا"، تتوالى منذ شهور طويلة، الشهادات الدولية التي تشيد بما حققه الاقتصاد المصري من معدلات إيجابية للنمو والتي جعلت مصر الثانية بعد الصين التي تحقق نموًا إيجابيًا بينما تعانى بقية دول العالم من انكماش اقتصادي.وأضافت "الجمهورية" أن آخر هذه الشهادات جاءت من بنك "ستاندرد تشارترد"، والذي أكد قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع، وعلى مواجهة الآثار السلبية لهذه الأزمة، بل إنه توقع أن تحقق مصر في عام 2021 نموًا يصل إلى 5.5%، وتوقع البنك أيضا أن تكون مصر من بين أكثر 10 اقتصادات والسابعة عالميا في الناتج المحلي بحلول عام 2030.وأشارت الصحيفة إلى شهادة أخرى صادرة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية "إسكوا"، والتي توقعت أن تصل نسبة التعافي لاقتصادنا إلى 6.1٪ خلال العام الحالي، فضلًا عن شهادة السكرتير العام الاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والذي أبدى إعجابه بما رآه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووجه رسالة لمستثمري العالم للعمل في مصر للاستفادة مما حققته من بنية تحتية متطورة وشبكة طرق هائلة.وأكدت أن مثل هذه الشهادات وغيرها تدعم بلا شك الاقتصاد المصري وتشجع المستثمرين على العمل في مصر، كما تؤكد أن بالدنا تسير على الطريق الصحيح وفقًا للرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسى الذي أطلق بشجاعة برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يعد نجاحه خلال السنوات الأخيرة، كلمة السر في صمود الاقتصاد المصري واستمرار تنفيذ المشروعات القومية العملاقة رغم كل تداعيات كورونا.وتحت عنوان "الأمن الغذائي واستراتيجية الاعتماد على الذات"، أكدت صحيفة الأهرام أن مصر تمضي قدمًا في السعي الجاد إلى تحقيق الأمن الغذائي، من خلال استراتيجية متكاملة محورها الاعتماد على الذات، لا تقتصر فقط على وقف التعديات على الأراضي الزراعية، وإنما تشمل أيضًا السعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والمنتجات الغذائية، كهدف ومنهج ثابت للدول من خلال تشجيع المشروعات الناجحة وتوسيع الرقعة الزراعية والحرص على دعم الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية.وشددت "الأهرام" على أهمية المتابعة المستمرة التي توليها القيادة السياسية للمشروعات القومية العملاقة في المجال الزراعي، ومنها مشروع مستقبل مصر لاستصلاح 500 ألف فدان على امتداد محور الضبعة شمالًا، الذي اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية له، خلال اجتماعه أمس مع عدد من كبار المسئولين، حيث تم التأكيد على أهمية تحقيق واستمرارية عامل جدارة الأداء والتنفيذ لمشروع "مستقبل مصر"، وتوفير جميع عوامل النجاح، ومن ذلك الشراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص.وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المشروع العملاق يعتبر قيمة مضافة لسلسلة المشروعات القومية في مجال الإنتاج الزراعي والغذاء واستصلاح الأراضي، ويسهم في استراتيجية الدولة للبناء والتنمية بزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة وتوفير المزيد من فرص العمل، ومن ثم تحقق النمو الاقتصادي والتنموي المنشود لصالح الأجيال الحالية والقادمة.وأوضحت أن هذا المشروع يهدف لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وسد الفجوة في السوق المحلي ما بين الانتاج والاستيراد ومن ثم توفير العملة الأجنبية لصالح الاقتصاد القومي للدولة بالإضافة إلى توفير ألاف من فرص العمل المباشرة، ومئات الآلاف الأخرى غير المباشرة، لكافة فئات المواطنين نظرًا للأنشطة المتنوعة والفرص الاستثمارية العديدة التي يوفرها المشروع.وأكدت "الأهرام" أن هذه الاستراتيجية نجحت في أزمة كورونا، التي أثرت سلبا على معدلات الإنتاج في العالم، ولكن مصر نجحت في توفير احتياجاتنا من الخضر والفاكهة، بل ونجحنا في التصدير، فقد غزا البرتقال المصري أسواق أوروبا، وأصبح عميد الموالح الأول في القارة العجوز، بعد أن تجاوزت صادراته 1.8 مليون طن إلى 25 دولة.