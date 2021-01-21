أمريكا وهولندا تتفقان على مواجهة خطر الإخوان

قطعت وزارة الخارجية الأمريكية جميع الروابط مع جمعية الإغاثة الإسلامية العالمية (IRW) الخيرية، بسبب تهم موجهة للجمعية تتعلق بالعنصرية، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن فري بيكون".ونقل التقرير عن مسئول في الإدارة الأمريكية، لم تسمه، أن وزارة الخارجية الامريكية "تجري مراجعة كاملة للمنظمة وتمويل الحكومة الأمريكية لها" بسبب الآراء المنظمة العنصرية التي صرح بها بع كبار قادتها.فيما كشف موقع "الجمنير" الأمريكي، أن السلطات الهولندية بدأت في محاربة الأخوان، حيث حُرمت المؤسسة الخيرية " الإغاثة الإسلامية" من أموال الحكومة الهولندية، حيث تعهد "سيجريد كاج"، وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي في البلاد، بمنع أي مدفوعات أخرى لـلمنظمة، واستشهدت السلطات الهولندية في قرارها بتقارير عن صلات مشبوهة للكيان بجماعة الإخوان المسلمين.