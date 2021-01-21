«النهضة» تشعل تونس وتدعو أنصارها لقمع الاحتجاجات

دعا رئيس مجلس الشورى التونسي عبد الكريم الهاروني، وهو من رجال حركة النهضة في تونس، خلال حوار على قناة "الزيتونة" المحسوبة على النهضة أنصار حزبه للنزول إلى الشارع والتصدي إلى المحتجين وقمعهم.وقال الهاروني: إن الحركة وجهت دعوة لشبابها لمساندة القوات الأمنية ضد "المحتجين والمخربين"، مضيفا: "عندما يعتدي أي كان على ممتلكات الدولة العامة والخاصة فإن أبناء النهضة سيحمون هذه الممتلكات".وتابع: "وجهنا دعوة لمناضلينا ومناضلاتنا لحماية دولتهم وإعانة شعبهم وألا يتركوا الغاضبين يخربون ما بناه الشعب التونسي ودولتهم الشرعية"، مضيفا أن "دعاة الانفجار" و"دعاة الثورة الثانية" و"دعاة ثورة الجياع"، لم ينجحوا في ذلك.يأتي هذا فيما رأى العديد من السياسيين والمراقبين التصريحات بأنها دعوة إلى اللجوء إلى العنف في مواجهة المحتجين.ووصف النائب والقيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني، تصريح الهاروني بالـ"خطير جدا"، وقال عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، إن الأمن التونسي لا يحتاج إلى "ميليشيات" النهضة التي تدخلت يوم 9 أبريل 2012 في شارع الحبيب بورقيبة وساهمت في قمع الاحتجاجات.فيما اعتبرت المستشارة السابقة للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي سعيدة قراش، أن "الأمن هو من يحمي التونسيين وليس ميليشيات الأحزاب وروابطها".وتابعت أن "التونسيين يحمون بلادهم بانضباطهم وسلميتهم في الاحتجاج وصيانة الممتلكات العامة والخاصة وبعدم الاعتداء عليها، والأمن والقضاء بالدولة التونسية يقومون بردع المعتدين على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة وليس منخرطي أحزاب في الحكم"، وذلك عبر حسابها على موقع "تويتر".فيما قال الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي، في تدوينة عبر صفحته بفيسبوك: إن الهاروني "أعلن الحرب الأهلية" على خلفية دعوته لأنصار حركته بالتصدي لما أسماها "أعمال التخريب والشغب في البلاد"، معتبرا أن هذه الدعوة هي "أسلوب ميليشياوي".