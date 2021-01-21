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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد تنصيبه بساعات.. قادة العالم يهنئون جو بايدن

الخميس 21/يناير/2021 - 06:52 ص
بايدن
بايدن
أمينة ذكى
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هنأ قادة العالم الرئيس الأمريكي لجديد رقم 46 "جو بايدن"، بعد تنصيبه بساعات، معربين عن تفاؤل حذر بشأن العلاقات المستقبلية.

وهنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بايدن على أداء اليمين كرئيس للولايات المتحدة، كما هنأ هاريس "على تنصيبها التاريخي" وقال عبر حسابه على تويتر: "قيادة أمريكا أمر حيوي في القضايا التي تهمنا جميعا، من تغير المناخ إلى كوفيد-19، وأتطلع إلى العمل مع الرئيس بايدن".

كما هنأ رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بايدن وقال عبر تويتر: "هذا يوم عظيم للديمقراطية، يتجاوز حدود الولايات المتحدة بكثير".

فيما قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، في رسالة بالفيديو إلى بايدن وهاريس، التي أدت اليمين كأول امرأة نائبة لرئيس الولايات المتحدة، "مثل شعوب جميع الدول، يستحق الشعب الأمريكي قادة يأخذون آمالهم وهمومهم على محمل الجد. وأنا على ثقة أن الرئيس بايدن وكمالا هاريس سيفعلان ذلك بالضبط".

ومن جهتها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: إن الاتحاد الأوروبي مستعد لإعادة ضبط العلاقات عبر الأطلسي، واقترحت عدة مجالات للتعاون في سبيل تحقيق هذه الغاية، على سبيل المثال إنشاء مجلس جديد للتجارة والتكنولوجيا.

كما هنأ الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، بايدن وقال إنه يأمل في أن يسعى البلدان إلى اتفاق تجارة حرة.

أما ايران فقد قال الرئيس حسن روحاني إن "الكرة في ملعب واشنطن"، وتابع للتلفزيون الإيراني الرسمي: "كل ما يفعلونه، سنفعل نفس الشيء تماما.. لا أكثر ولا أقل".

وأعربت دول مجلس التعاون الخليجي الست عن تطلعها للعمل المشترك مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة بايدن، كما رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف، في بيان في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس "بتنصيب الرئيس جوزيف بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية".

وفي العراق هنأ الرئيس العراقي بايدن وكشف عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة، حيث قال الرئيس العراقي ليل الأربعاءالخميس في برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي:"عزيزي الرئيس جوزيف بايدن.. أتقدم بأصدق التهاني بمناسبة تنصيبكم رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وأتمنى لكم ولنائب الرئيس هاريس كل التوفيق في مساعيكم القادمة بينما تعملون على تحقيق آمال وطموحات الشعب الأمريكي".


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