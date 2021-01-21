جورج بوش: بأيدن كان الوحيد القادر على هزيمة ترامب

قال النائب جيم كلايبرن بالكونجرس الأمريكي في مقابلة مع WIS المتعاونة مع CNN إن الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش أخبره بأن "جو بايدن كان المرشح الوحيد الذي كان بإمكانه هزيمة ترامب".وأضاف: "كنت أفكر بزوجتي الراحلة، قالت لي في إحدى الليالي أنه وبصرف النظر عن عدد الأشخاص في هذا السباق (الانتخابات الأمريكية) أفضل فرصة لنا للفوز بالرئاسة هو ترشيح جو بايدن".وتابع: أتعلم لو أننا لم نرشح جو بايدن فلن يكون لدينا عملية انتقال السلطة هذه اليوم، وأن جو بايدن كان الوحيد الذي كان بإمكانه هزم ترامب.