هيلارى كلينتون: جو بايدن رجل المرحلة

قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن جو بايدن هو القائد المناسب للمرحلة الراهنة، معربة عن سعادتها لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد.وتابعت كلينتون: "أعتقد أن هذه اللحظة وهذا الرجل خلقا لبعضهما البعض، وأشعر بالارتياح والامتنان لحضوري حفل التنصيب".وتابعت هيلاري "إنها لصفقة عظيمة لكثير من الأمريكيين أن يشاهدوا حفل تنصيب بايدن على منصة داخل "الكابيتول" الأمريكي الذي شهد خلال الأسابيع الماضية محاولات اللصوص والإرهابيين لإيقاف الديمقراطية، لذا فإن ذلك أسعد قلبي".وتابعت هيلاري: بايدن "لديه حث كبير من العاطفة التي تنبع من خبراته الشخصيةو أعتقد أن شخصيته تتميز بالاستماع للناس، ومحاولة الرفع من معنوياتهم. وبلدنا بحاجة حاليًا إلى الرعاية والاحتواء والقائد العطوف.