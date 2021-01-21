مقتل 3 من الحرس الوطنى الأمريكى فى تحطم مروحية

ذكر تقرير إخباري أن ثلاثة من عناصر الحرس الوطني الأمريكي لقوا حتفهم جراء تحطم طائرة مروحية في بلدة ميندون شمالي نيويورك مساء أمس الأربعاء.ونقل موقع فلوريدا نيوز تايمز عن الشرطة أن المروحية كانت تقل ثلاثة أشخاص، وتحطمت الساعة 1830 مساء بالتوقيت المحلى، ولم يتم الكشف بعد عن ملابسات التحطم.