رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 3 من الحرس الوطنى الأمريكى فى تحطم مروحية

الخميس 21/يناير/2021 - 06:22 ص
تحطم مروحية
تحطم مروحية
وكالات
طباعة
ذكر تقرير إخباري أن ثلاثة من عناصر الحرس الوطني الأمريكي لقوا حتفهم جراء تحطم طائرة مروحية في بلدة ميندون شمالي نيويورك مساء أمس الأربعاء.

ونقل موقع فلوريدا نيوز تايمز عن الشرطة أن المروحية كانت تقل ثلاثة أشخاص، وتحطمت الساعة 1830 مساء بالتوقيت المحلى، ولم يتم الكشف بعد عن ملابسات التحطم.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يكشف تفاصيل النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة

بايدن يوقع على 17 قرارًا تنفيذيًا يُسقط قرارات ترامب

والد طفلة التعرية أمام النيابة: «مش بنتى»

انفجار مدريد.. مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين

الصور

image description

إزالة حالة تعدٍ بطريق الهويس بدمياط

image description

فسخ التعاقد مع سيرك رأس البر ونقل الحيوانات المفترسة بدمياط

image description

تحرير 23 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ وميدان الساعة

image description

محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

تفاصيل تدهور الحالة الصحية للملحن حسن دنيا ونقله للعناية المركزة

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

سعر الذهب اليوم الخميس 21-1-2021 بعد ارتفاعه فى مصر

مواعيد القطارات اليوم الخميس 21-1-2021

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 21-1-2021

متحديًا كورونا.. قطاع السياحة الشتوية يعود فى بولندا

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة «2»
المزيد

الثقافة

«شغف الكتابة» لقاء مفتوح بالجريك كامبس.. اليوم

إحياء حفل «كلثوميات» على مسرح معهد الموسيقى العربية.. الأحد

«التسويق السياسى وتأثيره على العملية الانتخابية» بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

صدور طبعة جديدة من كتاب «روح الثورات والثورة الفرنسية»