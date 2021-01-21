مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة

شهد طريق "الإسكندرية - القاهره" الزراعى، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، أمام قرية دسونس أم دينار التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة راح ضحيته 5 عمال وأصيب 7 آخرون بكسور وجروح متفرقة بآأنحاء الجسم.تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حمص يفيد بوقوع حادث مروري أمام قرية دسونس أم دينار التابعة لدائرة المركز.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقلـ راح ضحيته كل من: "محمود متولى محمد الشرقاوى، 25 عاما، ومحمد مرسى محمد عمر، 30 عاما، وأحمد فايز عبد العزيز، 25 عاما، وإسلام شوقى عبد الحميد، 16عاما، وماهر إبراهيم على، 35 عاما، وتم نقل الجث لثلاجة حفظ الموتي بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، بينما أصيب 7 أشخاص آخرين، وتم نقلهم لمستشفى دمنهور العام لتلقى العلاج اللازم.