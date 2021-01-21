تفاصيل تدهور الحالة الصحية للملحن حسن دنيا ونقله للعناية المركزة

يرقد الملحن الكبير حسن دنيا هذه الفتره بداخل مستشفى الهرم، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.وأكدت زوجه دنيا في تصريح لـ"الدستور"، أن الحالة الصحية لزوجها سيئة للغاية، مطالبة من جمهوره ومحبيه الدعاء له بالشفاء، حيث إنه يرقد الآن في مستشفى الهرم بالعناية المركزة وتحديدا في العزل الصحي تحت أجهزه الأكسجين بعدما عانى من مشاكل في التنفس.وقالت إن الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر قام بمساعدته ونقله إلى مستشفى الهرم بعد تدهور حالته الصحية، مشيرة إلى أن الأطباء منعوها من زيارته كإجراء وقائي بسبب سوء حالته الصحية.ويعتبر حسن دنيا واحد من أشهر الملحنين في تسعينيات القرن الماضي وهو من مواليد عام 1961 ولحن العديد من الأغنيات لكبار نجوم الغناء في الوطن العربي أمثال عمرو دياب، محمد فؤاد، محمد منير، هشام عباس، ديانا حداد، نادر أبو الليف، حسن الأسمر، إيهاب توفيق، عفاف راضي، علاء عبد الخالق، مدحت صالح، علي الحجار، لطيفة، وائل كافوري، وآخرين.