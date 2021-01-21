رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يعيد الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية

الخميس 21/يناير/2021 - 06:58 ص
بايدن
بايدن
وكالات
طباعة
ألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء انسحاب بلاده من منظمة الصحة العالمية.

وبعد ساعات من أداء اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة، وقع بايدن على مرسوم تنفيذي يقضي بوقف عملية الانسحاب التي بدأها سلفه دونالد ترامب العام الماضي.

وغرد بايدن في يوليو عندما أخطرت الإدارة السابقة الأمم المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية. قائلا: "الأمريكيون أكثر أمانا عندما تنخرط أمريكا في تعزيز الصحة العالمية. في اليوم الأول لي كرئيس، سأعود إلى منظمة الصحة العالمية وسأستعيد قيادتنا على المسرح العالمي".

واختار بايدن كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد أنتوني فاوتشي لقيادة وفد أمريكي إلى الاجتماعات السنوية لمنظمة الصحة العالمية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وفقا لوسائل الإعلام.

وهاجم ترامب وإدارته منظمة الصحة العالمية مرارا. وقال الخبراء والديمقراطيون أن إدارة ترامب حاولت تحويل اللوم عن سوء تعاملها مع كوفيد-19، منتقدين القرار في حينها بأنه سيؤدي إلى نتائج عكسية في معالجة أزمة الصحة العامة.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 24.4 مليون حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 فيما تجاوز عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس 405 آلاف حالة حتى بعد ظهر الأربعاء، وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حركة التنقلات الجديدة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء

«الداخلية» تصدر الشعار الجديد لاحتفالات عيد الشرطة 69

تفاصيل تدهور الحالة الصحية للملحن حسن دنيا ونقله للعناية المركزة

الحكومة توافق على قانون الأحوال الشخصية الجديد.. وتعديل لردع ختان الإناث

الصور

image description

إزالة حالة تعدٍ بطريق الهويس بدمياط

image description

فسخ التعاقد مع سيرك رأس البر ونقل الحيوانات المفترسة بدمياط

image description

تحرير 23 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ وميدان الساعة

image description

محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

تفاصيل تدهور الحالة الصحية للملحن حسن دنيا ونقله للعناية المركزة

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

سعر الذهب اليوم الخميس 21-1-2021 بعد ارتفاعه فى مصر

مواعيد القطارات اليوم الخميس 21-1-2021

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 21-1-2021

متحديًا كورونا.. قطاع السياحة الشتوية يعود فى بولندا

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة «2»
المزيد

الثقافة

«شغف الكتابة» لقاء مفتوح بالجريك كامبس.. اليوم

إحياء حفل «كلثوميات» على مسرح معهد الموسيقى العربية.. الأحد

«التسويق السياسى وتأثيره على العملية الانتخابية» بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

صدور طبعة جديدة من كتاب «روح الثورات والثورة الفرنسية»