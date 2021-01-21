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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«تويتر» يعلق حساب السفارة الصينية بواشنطن بعد تغريدة عن الأيغور

الخميس 21/يناير/2021 - 02:59 ص
تويتر
تويتر
وكالات
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علق موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي حساب السفارة الصينية بواشنطن، لانتهاك قواعد الموقع، بعد نشرها تغريدة حول سياسات بكين تجاه الأيغور المسلمين في إقليم شينجيانج.

وقال متحدث باسم «تويتر»، إن الموقع يحظر شتى أنواع التمييز ضد الناس على أساس ديني أو عرقي أو قومي وبناء على مكان إقامتهم أو أعمارهم أو خصوصياتهم.

وقالت السفارة في تغريدتها التي حجبها «تويتر»، إن نساء الأيغور لم يعدن يكن ماكينات للإنجاب.

ولم تعلق السفارة على تعليق حسابها، لكن وسائل الإعلام الصينية وصفت قرار «تويتر» بـ«النفاق».

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