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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: لم نسجل أى وفيات بسبب لقاحات كورونا

الخميس 21/يناير/2021 - 03:52 ص
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات
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أكدت منظمة الصحة العالمية، أنها لم تسجل أي وفيات ناجمة عن تلقي اللقاحات بين المصابين بفيروس كورونا.

وقالت مساعدة المدير العام للمنظمة ماريانجيلا سيماو: «لدينا لقاح واحد يستخدم على نطاق واسع في السوق، وهو لقاح فايزر، ولم نرصد أي وفيات ناجمة عن أي من اللقاحات المستخدمة حاليًا».

وأضافت أن المنظمة تتابع عن كثب استخدام لقاح «فايزر»، والتقارير من الدول التي تم توزيع اللقاح فيها.

وكانت السلطات النرويجية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن وفاة 23 شخصًا مسنًا مصابًا بفيروس كورونا تلقوا لقاح «فايزر»، والتحقيق في أسباب الوفيات لا يزال مستمرًا.

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