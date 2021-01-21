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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدفاع التونسية: هناك عناصر إرهابية تسعى لاستغلال الاحتجاجات

الخميس 21/يناير/2021 - 02:52 ص
إبراهيم البرتاجي
إبراهيم البرتاجي
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كشف وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي الأربعاء عن معلومات تفيد بتحرك عناصر إرهابية لاستغلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام.

وقال البرتاجي خلال جلسة برلمانية لمناقشة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، إن "المؤسسة الأمنية توفرت لديها معلومات عن تحرك عناصر إرهابية لاستغلال التحركات الليلية للقيام بعمليات إرهابية لضرب أمن واستقرار البلاد".

ولم يعط الوزير أي تفاصيل أخرى بشأن هوية الجماعة الإرهابية التي تنتمي لها هذه العناصر، فيما تحدث عن ضبط بعض العناصر التكفيرية مؤخرا، ومصادرة أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف حارقة كانت بحوزتها.

وفي سياق متصل، نفى البرتاجي استخدام قوات الأمن القوة المفرطة في مواجهة الاحتجاجات الأخيرة.

ومنذ الخميس، تشهد عدة محافظات وأحياء بالعاصمة تونس احتجاجات ليلية تخللتها صدامات مع رجال الأمن، تزامنا مع بدء سريان حظر تجول ليلي، ضمن تدابير مكافحة كورونا.

وأعلنت وزارة الداخلية توقيف أكثر من 600 شخص بتهمة الشغب خلال الأيام الأربعة الماضية، فيما دعا رئيس الحكومة هشام المشيشي كافة الأطراف الشعبية والمدنية والحزبية في بلاده إلى "عدم الانجرار وراء حملات التجييش والتحريض، وعدم اللجوء إلى العنف وبث الشائعات وإرباك مؤسسات الدولة".

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