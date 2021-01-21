بايدن يلغى قرار ترامب بحظر دخول الأشخاص من دول مسلمة للبلاد

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا يلغي سياسة سلفه دونالد ترامب بحظر دخول الأشخاص من دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، حسبما أكدة السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي.وأصبح هذا المرسوم بين المراسيم الـ15 الأولى التي وقعها بايدن في يومه الأول في البيت الأبيض، وبينها مراسيم تلغي أوامر ترامب السابقة بشأن بناء الجدار على الحدود مع المكسيك والانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ وغيرها.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إنه "خلال الأيام والأسابيع القادمة سنعلن عن مزيد من الإجراءات التنفيذية لمواجهة التحديات وتنفيذ وعود الرئيس المنتخب للشعب الأمريكي".