بايدن يحذر موظفى البيت الأبيض من طردهم

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، العاملين الجدد بالبيت الأبيض من إنهاء عملهم في حال إهانة أحدهم للأخر.وقال بايدن، في تصريحات خلال لقاء افتراضي مع موظفي البيت الأبيض نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "إذا عملنا سويا وعلمت بأن أحدكم تعامل مع زميله بأسلوب غير لائق، أو شابه إهانة، سأقوم بطرده في الحال "، موضحا أنه يريد أن يتعامل موظفيه بكياسة التي وصفها بأنها كانت غائبة خلال الأعوام الأربعة الماضية.